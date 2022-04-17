Українські військові відкинули ультиматум окупантів про здачу. Маріуполь ще не впав, - Шмигаль

Збройні Сили України (ЗСУ) в обложеному російськими військами Маріуполі відкинули ультиматум окупантів про здачу. Місто не впало і продовжує захищатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля виданню ABC News .

"Місто досі не впало", - сказав Шмигаль.

За його словами, українські військові продовжують захищати місто і висунутий окупантами ультиматум про здачу вони відкинули. Прем'єр додав, що окупанти не змогли захопити жодне велике українське місто.

"Лише Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, але всі інші міста перебувають під контролем України", - наголосив він.

Глава уряду додав, що у жителів Маріуполя немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Шмигаль закликав світову спільноту зупинити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.