Достали и там? Российский газовый танкер вспыхнул в Средиземном море

В Средиземном море горит российский танкер Arctic Metagaz, который перевозит сжиженный природный газ (СПГ). Судно находится под санкциями США и Британии, а причиной инцидента могла стать атака морского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пожар в море и неизвестна судьба экипажа

По данным источников в сферах судоходства и морской безопасности, российский танкер под флагом РФ загорелся во вторник, 3 марта. Судьба экипажа судна пока остается неизвестной.

Согласно данным платформы MarineTraffic, последний раз судно сообщало о своем местонахождении в понедельник - тогда оно проходило вблизи побережья Мальты.

Фото: Российский газовый танкер вспыхнул в Средиземном море (marinetraffic.com)

Подозрение на атаку дрона

Один из источников агентства сообщил, что судно могло быть атаковано военным морским дроном. В проведении этой операции подозревают Украину, однако официальных доказательств этого пока не предоставлено.

Отметим, что танкер Arctic Metagaz входит в перечень судов, на которые наложены санкции США и Великобритании из-за связей с российским энергетическим сектором.