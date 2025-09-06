Блокировка на границе в Польшу: фермеры начали восстанавливать движение автомобилей

На пункте пропуска "Медика-Шегини" польские митингующие частично разблокировали движение. Грузовики начали пропускать каждые 15 минут в обоих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В настоящее время оформление всех категорий транспортных средств осуществляется в штатном режиме.

"По сообщению польской стороны, по состоянию на 17:00 польские митингующие завершили блокирование движения", - пояснили в службе.

В ГПСУ сообщили, что есть обновления по разблокированию движения в направлении пункта пропуска "Медика-Шегини".

По сообщению польской стороны, с 15:30 по киевскому времени пропуск грузовых транспортных средств осуществляется каждые 15 минут в обоих направлениях.

Блокирование польской границы

Напомним, что сегодня в 12:50 польские митингующие начали акцию по блокированию движения перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".

Ограничения движения касались только грузовых автомобилей. Тогда как пропуск легковых авто и автобусов осуществлялся в штатном режиме.

Место проведения акции расположено примерно в 1 км от польского пункта пропуска "Медика".

Стоит отметить, что по состоянию на 13:49 в очереди на выезд из Украины было зарегистрировано 681 грузовик, на въезд около 100, и те уже находились на специально оборудованной стоянке.

Протесты польских фермеров

Стоит отметить, что нынешний протест - не первый. Зимой и весной 2024 года польские фермеры уже перекрывали границу с Украиной, из-за чего возникали многокилометровые очереди.

Тогда они также блокировали один из пунктов пропуска со Словакией, заявляя, что именно по этим дорогам попадает агропродукция из Украины и России.

Впоследствии польские власти договорились с протестующими, пообещав дотации в обмен на временное закрытие транзита отдельных сельскохозяйственных товаров.