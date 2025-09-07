На двух направлениях ВСУ восстановили в пять раз больше территорий, чем потеряли, - Сырский

Украинские военные имеют успехи на нескольких направлениях фронта. В частности на Покровском и Добропольском удалось деоккупировать значительную часть фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

"Работал в районах ведения активных боевых действий - на Покровском, Добропольском, Северском направлениях. Провел работу на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на этих участках фронта. Покровское направление остается одним из самых сложных. За последнюю неделю наши подразделения отбили около 350 атак противника", - отметил Сырский.

Он отметил, что российские войска сосредоточили основные усилия именно на Покровском направлении, создав самую большую наступательную группировку.

Несмотря на это, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли, потеряв в августе 5 кв. км. Подобное соотношение в пользу Украины зафиксировано и на Добропольском направлении.

"Выслушал доклады командиров на местах, в частности по вопросам, требующим безотлагательного решения. Отдал необходимые распоряжения для усиления устойчивости обороны. Обеспечиваем подразделения дополнительным количеством боеприпасов и дронов, укрепляем РЭБ и фортификации", - добавил главнокомандующий.

Покровское направление

Напомним, что войска РФ не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. По данным Объединенной стратегической группировки войск "Днепр", ситуация остается напряженной на Покровском направлении и на Новопавловском направлении.

Ранее мы писали, что в Покровск невозможно заехать из-за активных обстрелов, что делает невозможным доставку гуманитарной и медицинской помощи.