ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа после ударов по Киеву подтвердили возможность новых санкций против РФ

США, Воскресенье 07 сентября 2025 19:28
UA EN RU
У Трампа после ударов по Киеву подтвердили возможность новых санкций против РФ Иллюстративное фото: у Трампа не исключают, что новые санкции против РФ все же будут (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Белом доме не исключают, что новые санкции против России все же введут после того, как россияне устроили массированную атаку по Киеву в ночь на 7 сентября. Окончательное решение будет за президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Хассет напомнил интервьюерке, что внешняя политика не входит в его компетенцию. Он отвечает за то, чтобы санкции против других стран были успешно применены. В частности, как в случае с Индией.

При этом Хассет предположил, что поскольку новости из Украины "очень разочаровывают", нельзя исключать дальнейшего обсуждения санкций против РФ в Белом доме

"Новости прошлой ночью очень разочаровывают. И я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и сроках их введения... И, в конце концов, это решение за президентом. Но да, это очень разочаровывающая ситуация", - отметил он.

Отметим, что министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил, что в Вашингтоне давно готовы усилить экономическое давление на Россию. Однако для этого необходима поддержка европейских союзников.

Кроме этого еще 5 сентября, Associated Press сообщило, что команда европейских чиновников уже в этот понедельник встретится с представителями США, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.

Массированный удар РФ по Украине

В ночь на 7 сентября РФ нанесла массированный удар по украинским городам. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет. Под атакой были Киев, Кременчуг, Одесса, Запорожье, Днепр и Кривой Рог.

В Киеве повреждены жилые дома и здание Кабинета министров. Там возник пожар на площади тысячу квадратных метров. В результате атаки в Святошинском районе Киева повреждена девятиэтажка - погибли женщина и маленький ребенок, более 20 получили ранения.

Всего в Украине из-за атаки россиян четыре человека погибли, 44 - пострадали. Больше о последствиях российской атаки - в нашем материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России