У Трампа после ударов по Киеву подтвердили возможность новых санкций против РФ

В Белом доме не исключают, что новые санкции против России все же введут после того, как россияне устроили массированную атаку по Киеву в ночь на 7 сентября. Окончательное решение будет за президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Хассет напомнил интервьюерке, что внешняя политика не входит в его компетенцию. Он отвечает за то, чтобы санкции против других стран были успешно применены. В частности, как в случае с Индией.

При этом Хассет предположил, что поскольку новости из Украины "очень разочаровывают", нельзя исключать дальнейшего обсуждения санкций против РФ в Белом доме

"Новости прошлой ночью очень разочаровывают. И я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и сроках их введения... И, в конце концов, это решение за президентом. Но да, это очень разочаровывающая ситуация", - отметил он.