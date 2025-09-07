В Киеве из-за серьезного ДТП перекрыто движение по Харьковскому шоссе

В Киеве 7 сентября перекрыли движение по Харьковскому шоссе. Это произошло после ужасной аварии на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева .

Правоохранители днем 7 сентября обратились к участникам дорожного движения.

По их данным в связи с ДТП на Харьковском шоссе, движение транспорта перекрыто в обоих направлениях.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - отметили в полиции.

Стоит отметить, что в сети уже появились видео ужасного дорожно-транспортного происшествия.