В Киеве из-за серьезного ДТП перекрыто движение по Харьковскому шоссе

Киев, Воскресенье 07 сентября 2025 18:57
В Киеве из-за серьезного ДТП перекрыто движение по Харьковскому шоссе Фото: движение по Харьковскому шоссе перекрыто после ДТП (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве 7 сентября перекрыли движение по Харьковскому шоссе. Это произошло после ужасной аварии на дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Правоохранители днем 7 сентября обратились к участникам дорожного движения.

По их данным в связи с ДТП на Харьковском шоссе, движение транспорта перекрыто в обоих направлениях.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - отметили в полиции.

Стоит отметить, что в сети уже появились видео ужасного дорожно-транспортного происшествия.

Аварии в Украине

Напомним, что в конце лета в Николаевской области произошло смертельное ДТП.

Перевернулся микроавтобус, в котором находилось 18 человек. От полученных травм на месте происшествия погибли 17-летняя девушка и мужчина старшего возраста. Еще одна пассажирка 66 лет умерла в медучреждении.

До этого в Кировоградской области автобус столкнулся с микроавтобусом. В результате несчастного случая погибли шесть человек, среди жертв был и ребенок.

Также незадолго до этого в центре Киева произошла авария с участием авто полиции, в результате ДТП погибла полицейская.

