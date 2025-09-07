ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рекорд по дронам и атака по Кабмину: что сейчас известно об обстреле Киева, Одессы и других городов

Воскресенье 07 сентября 2025 10:01
UA EN RU
Рекорд по дронам и атака по Кабмину: что сейчас известно об обстреле Киева, Одессы и других городов Фото: последствия массированной атаки 7 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация этой ночью нанесла массированный удар по украинским городам. Россияне применили более 800 средств поражения. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Кременчуге.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о последствиях одной из самых массовых российских атак.

Главное:

  • россияне запустили 810 дронов и 13 ракет;
  • известно о жертвах в Киеве;
  • впервые был атакован Кабмин в центре столицы.

Чем били россияне

По данным Воздушных сил, враг этой ночью применил 823 средства воздушного нападения:

  • 810 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (Крым);
  • 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области;
  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Крыма.

Противовоздушная оборона обезвредила 751 вражескую цель - 747 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов, а также 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

"Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях", - сообщили Воздушные силы.
Рекорд по дронам и атака по Кабмину: что сейчас известно об обстреле Киева, Одессы и других городов

Киев

В результате обстрела в столице зафиксированы разрушения в Святошинском, Дарницком и Печерском районах. Известно о двух погибших и 20 пострадавших в результате атаки РФ, среди них - полицейские.

Также известно, что среди погибших - ребенок.

В Святошинском районе было попадание в 16-этажный дом. Также в девятиэтажном доме произошел пожар с шестого по девятый этажи - там частичное разрушение перекрытий.

Фото: РФ атаковали девятиэтажку в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Этой ночью россияне впервые с начала войны атаковали здание Кабмина - там возник пожар, на месте происшествия работают спасатели. Судя по фото с места происшествия, для тушения пожара привлекли вертолет ГСЧС

"Впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", - отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Одесса

В Одессе этой ночью во время обстрела была повреждена многоэтажка и Дворец спорта - пострадали 3 человека.

Известно, что возгорание в 9-этажке, складском здании и авто - спасатели ликвидировали пожары. Однако их работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Кривой Рог

Этой ночью город подвергся нескольким волнам атак. Во время первой враг ракетами ударил по домам и объектам транспортной и городской инфраструктуры. А уже через несколько часов оккупанты повторно ударили ракетами по Кривому Рогу и поразили объект инфраструктуры, который повредили во время первой волны атаки.

Фото: последствия обстрела Кривого Рога (t.me/dsns_telegram)

Кременчуг

В Кременчуге россияне этой ночью ударили по мосту "Укрзализныци" через Днепр. Стоит заметить, что этот мост имеет национальное значение. Ведь Крюковский мост в Кременчуге соединяет левый и правый берега города. Через него проходят две трассы национального значения.
Рекорд по дронам и атака по Кабмину: что сейчас известно об обстреле Киева, Одессы и других городов

Ближайший от него мост через Днепр находится в Светловодске Кировоградской области в 27 километрах.

Также этой ночью в городе прогремели десятки взрывов. В части Кременчуга отсутствует электроснабжение.

Напомним, что этой ночью враг нанес рекордный удар по городам Украины. В течение ночи россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов.

Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов Украины.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Одесса Кривой Рог Кременчуг ГСЧС обстріл Києва Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России