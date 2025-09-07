Прилет по Кабмину. NYT пишет о "прорыве самой мощной зоны" ПВО: что говорят эксперты

Атака на Киев этой ночью стала первым случаем, когда враг прорвал один из самых защищенных правительственных кварталов.

Сегодня после ночной атаки The New York Times отметил, что здание Кабмина расположено рядом с парламентом и офисом президента, а правительственный квартал фактически находится в центре колец противовоздушной обороны и считается одной из самых защищенных зон в Украине.

Издание пришло к выводу, что, скорее всего, утренняя атака россиян стала первым случаем прорыва этого хорошо защищенного района. Этот факт особенно настораживает на фоне стагнации дипломатического процесса урегулирования войны.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев не спешит соглашаться с оценкой NYT.

"Конечно, в Киеве на самом деле сосредоточено большое количество систем противовоздушной обороны. Но даже такая насыщенная ПВО не может быть на 100% эффективной", - пояснил он.

По его словам, даже израильская система ПВО, одна из самых мощных в мире, не всегда справляется с не самыми современными ракетами.

"Идеального оружия не существует. В этот раз Россия достигла результата за счет массового применения дронов. Беда в том, что накопили их немало. Думаю, нам стоит быть начеку, потому что с определенной периодичностью враг продолжит тактику ракетно-дронового террора", - добавил эксперт.

Военный эксперт Александр Мусиенко в свою очередь отмечает, что не стоит выделять отдельно Кабмин как цель атаки.

"Возможно, в Кремле кто-то в своей больной голове рисует какие-то сценарии, что подобные удары к чему-то приведут, станут каким-то сигналом. Но я не вижу здесь никаких сигналов", - говорит он.

Селезнев также не готов сделать вывод, было ли в планах россиян ударить именно по правительственному кварталу. В частности он не исключает версию мэра Киева Виталия Кличко о том, что это могли быть обломки сбитого дрона, который летел к другой цели.