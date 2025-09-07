ua en ru
Прилет по Кабмину. NYT пишет о "прорыве самой мощной зоны" ПВО: что говорят эксперты

Украина, Воскресенье 07 сентября 2025 20:30
Прилет по Кабмину. NYT пишет о "прорыве самой мощной зоны" ПВО: что говорят эксперты Фото: россияне атаковали Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев, Александр Мусиенко

Атака на Киев этой ночью стала первым случаем, когда враг прорвал один из самых защищенных правительственных кварталов.

Подробнее о "прорыве самой мощной зоны" ПВО в Киеве рассказывает РБК-Украина.

Сегодня после ночной атаки The New York Times отметил, что здание Кабмина расположено рядом с парламентом и офисом президента, а правительственный квартал фактически находится в центре колец противовоздушной обороны и считается одной из самых защищенных зон в Украине.

Издание пришло к выводу, что, скорее всего, утренняя атака россиян стала первым случаем прорыва этого хорошо защищенного района. Этот факт особенно настораживает на фоне стагнации дипломатического процесса урегулирования войны.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев не спешит соглашаться с оценкой NYT.

"Конечно, в Киеве на самом деле сосредоточено большое количество систем противовоздушной обороны. Но даже такая насыщенная ПВО не может быть на 100% эффективной", - пояснил он.

По его словам, даже израильская система ПВО, одна из самых мощных в мире, не всегда справляется с не самыми современными ракетами.

"Идеального оружия не существует. В этот раз Россия достигла результата за счет массового применения дронов. Беда в том, что накопили их немало. Думаю, нам стоит быть начеку, потому что с определенной периодичностью враг продолжит тактику ракетно-дронового террора", - добавил эксперт.

Военный эксперт Александр Мусиенко в свою очередь отмечает, что не стоит выделять отдельно Кабмин как цель атаки.

"Возможно, в Кремле кто-то в своей больной голове рисует какие-то сценарии, что подобные удары к чему-то приведут, станут каким-то сигналом. Но я не вижу здесь никаких сигналов", - говорит он.

Селезнев также не готов сделать вывод, было ли в планах россиян ударить именно по правительственному кварталу. В частности он не исключает версию мэра Киева Виталия Кличко о том, что это могли быть обломки сбитого дрона, который летел к другой цели.

Обстрел Украины 7 сентября

Заметим, что Россия регулярно обстреливает Украину, используя дроны, крылатые и баллистические ракеты. Оккупанты наносят удары как по городам, так и по критической инфраструктуре.

В ночь на 7 сентября враг совершил очередную масштабную атаку, выпустив более 800 средств воздушного нападения. При этом был зафиксирован новый антирекорд по количеству примененных беспилотников, большинство из которых составляли "Шахеды".

В столице дроны попали в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах, а также впервые атаковали здание правительства в центре города.

По предварительным данным, в Киеве пострадали по меньшей мере 20 человек, двое - мать и ее трехмесячный сын - погибли. Кроме того, врачи провели экстренные роды 24-летней женщине, которая получила ранения во время удара.

Взрывы той ночью также раздавались в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге. Подробнее о последствиях обстрела читайте в материале РБК-Украина.

