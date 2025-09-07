ua en ru
Мост через Днепр в Кременчуге снова открыт для транспорта

Кременчуг, Воскресенье 07 сентября 2025 19:14
Мост через Днепр в Кременчуге снова открыт для транспорта Фото: автомобили снова могут пересекать Днепр в Кременчуге после повреждения моста (t.me/MinDevUA)
Автор: Карина Левицкая

После ночной атаки на Кременчуг автомобильное движение через мост через Днепр уже восстановлено. Благодаря оперативной работе железнодорожников и местных властей проезд обеспечен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

"Восстановлено автомобильное движение по мосту через Днепр в Кременчуге. Спасибо железнодорожникам и городу за быструю реакцию и неутомимую работу", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сегодня ночью в результате вражеской атаки был поврежден мост через реку Днепр в Полтавской области. Из-за этого движение поездов временно остановили, одновременно было остановлено и автомобильное движение.

Благодаря оперативной работе железнодорожников и городских и областных властей автомобильное движение уже восстановлено.

"Они быстро организовали восстановительные работы, задействовали всю необходимую технику и ресурсы и в сверхсжатые сроки обеспечили безопасный проезд автотранспорта", - пояснил министр.

Кулеба сообщил, что для всех, кто нуждается в дополнительной информации, работает горячая линия "Укрзализныци":

  • 0 800 50 3111.

Кроме этого актуальные обновления можно получить также на официальных ресурсах "Укрзализныци".

Удар по мосту через Днепр

Заметим, что во время сегодняшней атаки на Украину в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".

Его временно перекрыли, что привело к тому, что ряд поездов курсировал с ограничениями, а некоторые поезда и вообще были отменены.

В УЗ отметили, что в ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка.

Мы писали, что после удара РФ запустили в городе бесплатные автобусы через Днепр.

Российская Федерация Кременчуг Война России против Украины
