Трамп готов перейти ко второму этапу санкций и "наказать" Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов перейти ко "второму этапу" введения санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время брифинга для прессы перед Белым домом.

В частности, на вопрос журналистов относительно того, готов ли Белый дом ввести санкции против Кремля и наказать российского диктатора Владимира Путина (из-за массированных ударов по Украине), Трамп ответил утвердительно.

Трамп сделал это заявление на фоне российского массированного удара по украинским городам. Враг атаковал Киев, Кременчуг, Одессу, Запорожье, Днепр и Кривой Рог, выпустив 810 дронов и 13 ракет. В Киеве повредили жилые дома и здание Кабинета министров. Погибли четыре человека.

До этого еще 2 сентября Трамп заявлял, что узнал "интересные вещи" о войне России против Украины. Он пообещал обнародовать их в ближайшее время.

Возможность новых санкций

Отметим, что глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет также не исключал введения новых санкций против России все же введут после того, как россияне устроили массированную атаку по Киеву в ночь на 7 сентября.

Министр финансов США Скотт Бессент 7 сентября также подтвердил, что в Вашингтоне давно готовы усилить экономическое давление на Россию. Однако для этого необходима поддержка европейских союзников.

Кроме этого еще 5 сентября, Associated Press сообщило, что команда европейских чиновников уже в этот понедельник встретится с представителями США, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.