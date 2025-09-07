Свириденко показала, как выглядит изнутри здание Кабмина после атаки россиян
Армия РФ в ночь на 7 сентября впервые атаковала здание Кабмина Украины. Появились кадры изнутри здания после удара россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.
"К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть", - отметила она.
За эту ночь в Украине из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 - получили ранения.
Фото: Свириденко показала поврежденное здание Кабмина (facebook.com/yulia.svyrydenko)
Свириденко подчеркнула, что Россия не хочет мира. Премьер призвала партнеров и все государства мира "превратить разочарование действиями России в эффективную помощь для Украины - не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране".
"Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально - возможности в ваших руках", - подчеркнула она.
Так теперь выглядит штаб-квартира правительства Украины после сегодняшней утренней российской атаки. Вся наша команда работает в этом здании ежедневно. К счастью, никто не пострадал. Российское варварство не остановит работу правительства Украины.- Юлия Свириденко (@Svyrydenko_Y) 7 сентября 2025 г .
Стены будут отремонтированы, они... pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1
Удар РФ по Украине
Этой ночью РФ нанесла массированный удар по украинским городам. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.
Захватчики атаковали Киев, Кременчуг, Одесса, Запорожье, Днепр и Кривой Рог.
В Киеве повреждены жилые дома и здание Кабинета министров. Там возник пожар на площади тысячу квадратных метров.
В результате атаки в Святошинском районе Киева повреждена девятиэтажка - погибли женщина и маленький ребенок, более 20 получили ранения.
В Кременчуге враг атаковал Крюковский мост через Днепр. В Одессе повреждены жилые здания.
Всего в Украине из-за атаки россиян четыре человека погибли, 44 - пострадали.
