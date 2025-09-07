Медики спасли ребенка: в Киеве раненой во время обстрела женщине провели экстренные роды

В Киеве врачи провели экстренные роды 24-летней женщине, которая пострадала во время массированной атаки 7 сентября. Медики борются за жизнь роженицы и ее преждевременно рожденного ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Киеве во время массированной российской атаки в ночь на 7 сентября пострадала 24-летняя беременная женщина. Врач Киевской городской клинической больницы №2 Елена Францева объяснила, что женщина получила ожоги большой площади и глубины. Пострадавшая проживала в Святошинском районе, где в результате вражеского удара была атакована многоэтажка. Врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Сейчас же ребенка доставили в реанимационное отделение, медики борются за жизнь обоих.