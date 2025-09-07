Смертельное ДТП на Харьковском шоссе в Киеве: погибли два человека
В Дарницком районе Киева произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще три человека получили травмы и были госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Полиция начала уголовное производство по факту смертельного ДТП, которое произошло 7 сентября в Дарницком районе столицы.
По предварительной информации, сегодня около 17:00 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.
От удара Audi загорелся, водитель и 45-летний пассажир указанного транспортного средства погибли на месте происшествия.
Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который находился неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Сейчас на месте продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения.
Заметим, что ранее сегодня из-за этого ДТП в Киеве перекрыли движение по Харьковскому шоссе. РБК-Украина показывало видео с места аварии.
Аварии в Украине
Напомним, что в конце лета в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находилось 18 человек.
В результате опрокидывания транспортного средства на месте погибли 17-летняя девушка и мужчина старшего возраста, еще одна пассажирка, 66 лет, умерла в больнице.
Ранее в Кировоградской области автобус столкнулся с микроавтобусом, в результате чего погибли шесть человек, среди них ребенок.
Также незадолго до этого в центре Киева произошла авария с участием автомобиля полиции, в результате которой погибла полицейская.