Смертельное ДТП на Харьковском шоссе в Киеве: погибли два человека

В Дарницком районе Киева произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева .

Полиция начала уголовное производство по факту смертельного ДТП, которое произошло 7 сентября в Дарницком районе столицы.

По предварительной информации, сегодня около 17:00 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

От удара Audi загорелся, водитель и 45-летний пассажир указанного транспортного средства погибли на месте происшествия.

Водитель и пассажирка Nissan, 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который находился неподалеку в момент ДТП, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сейчас на месте продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения.