Выполнят план: в ГУР назвали количество солдат, которых завербовала РФ с начала года

Российские оккупанты пока смогли призвать в армию около 280 тысяч единиц живой силы с начала года. Ежемесячно россияне призывают в армию 35 тысяч единиц личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого "Укринформу ".

По его словам, сейчас есть все признаки того, что до конца года Россия выполнит выставленный для себя план по рекрутингу в армию. Возможности РФ базируются на двух китах - финансах и пропаганде.

"Россия набирает каждый месяц минимум 35 тысяч военнослужащих. По нашим данным, по состоянию на 1 сентября 2025 года Кремль призвал по контракту около 280 тысяч военнослужащих", - сказал Скибицкий.

Он напомнил, что Россия заманивает личный состав в армию большими выплатами. Сейчас это в среднем два миллиона рублей за подписание первого контракта.

"Поэтому есть все признаки того, что до конца года они полностью выполнят план по рекрутингу", - резюмировал он.