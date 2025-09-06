Поляки заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини": кого касаются ограничения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГПСУ.

"Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед ПП "Медика" (напротив украинских "Шегинь"). Ограничения касаются только грузовиков и могут длиться не менее 6 часов", - отметили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что для легковых авто и автобусов движение без изменений. В очереди на выезд из Украины зарегистрирован 681 грузовик, на въезд находится около 100, которые уже находятся на специально обустроенной стоянке, их оформлению ничего не помешает.

"Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или осложнениях движения сообщим дополнительно", - добавили в ГПСУ.