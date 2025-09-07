Я был там две недели назад: Келлог отреагировал на удар России по Кабмину в Киеве
Россия нанесла мощный удар по Кабинету министров Украины в Киеве, что свидетельствует об опасной эскалации конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога.
"Опасность любой войны заключается в ее эскалации. Россия, кажется, эскалирует конфликт, нанеся наибольший удар по войне по офисам Кабинета министров Украины в Киеве", - отметил Келлог.
Он вспомнил, что всего две недели назад он с премьер-министром Украины Юлией Свириденко находился в этом здании.
"История показывает, что такие действия могут привести к эскалации событий, которые выходят из-под контроля. Именно поэтому президент (США Дональд, - ред.) Трамп работает над прекращением этой войны. Этот удар не был сигналом того, что Россия хочет дипломатически закончить эту войну", - отметил спецпредставитель президента США.
Обстрел Украины 7 сентября
Напомним, что в ночь на 7 сентября Россия нанесла масштабный удар по Украине, применив более 800 средств воздушного нападения, среди которых были как крылатые, так и баллистические ракеты и дроны.
В Киеве дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах, а также впервые атаковали здание правительства в центре города.
СМИ пишут, что удар по Кабмину может свидетельствовать о"прорыве мощной системы ПВО" в Киеве.
Заметим, что еще утром 7 сентября премьер-министр Свириденко показала, как выглядит изнутри здание Кабмина после атаки россиян.
Кроме Киева, взрывы раздавались в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге. Стоит заметить, что в Кременчуге, где был поврежден мост через Днепр, движение уже восстановили.
