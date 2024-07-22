Трагедия на аттракционе в Киеве и отказ Байдена от выборов: новости за выходные

На экстремальном аттракционе в Киеве оборвался трос, из-за чего парень упал в Днепр. Тем временем в США президент Джо Байден отказался от участия в выборах.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

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Трагедия в Киеве

В воскресенье, 21 июля, в Киеве оборвался трос на аттракционе, с помощью которого искатели экстрима могли пролететь над Днепром. Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

По данным источников РБК-Украина, в результате обрыва троса погиб юноша 2004 года рождения.

В свою очередь прокуратура начала расследование по данным инцидентам и сообщила, что работу данного аттракциона пытались прекратить еще в 2021 году.

Байден снялся с выборов президента

Американский президент Джо Байден заявил, что снимается с выборов.

Это произошло в воскресенье после длительного давления со стороны демократов и нескольких неудачных выступлений президента, в том числе провальных дебатов с основным оппонентом Байдена на выборах и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Трамп в свою очередь оперативно отреагировал на выход Байдена из гонки.

А сам президент предложил демократам кандидата вместо себя.

Появляется больше данных по убийце Фарион

Напомним, что 21 июля, в центре Львова прошла церемония прощания с Ириной Фарион, которую в пятницу застрелил неизвестный мужчина.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что появились новые данные по расследованию убийства украинского языковеда.

В то же время, полиция объявила в розыск возможного убийцу Ирины Фарион.

Германия разрабатывает новую стратегию оборонной модернизации

О разработке новой стратегии оборонной модернизации Германии сообщил представитель министерства экономики, однако он не предоставил дополнительных деталей.

"Я могу подтвердить, что правительство работает над стратегическим документом для модернизации промышленности обороны и безопасности. Оно разрабатывается в нескольких департаментах", - сказал спикер.

Зеленский рассказал подробности о визите Сырского на фронт

По словам президента, от главнокомандующего ВСУ Олександра Сырского был длинный доклад по фронтовой ситуации. Главнокомандующий ВСУ сам лично объезжал часть бригад. Ключевым вопросом визита стало обеспечение украинских военных.

"Чего именно не хватает - по каждому направлению, по всем нашим основным позициям. Распределение снарядов и достаточное количество дронов", - подчеркнул Зеленский.

Россияне атаковали Киев неизвестным дроном

Во время атаки в ночь на 20 июля, враг использовал не только ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed-136, но еще один новый дрон неустановленного типа.

Именно с обозначением "дрон неустановленного типа" он попал в отчет Командования Воздушных сил, которые сообщили, что благодаря действиям мобильных огневых групп, зенитных ракетных войск и РЭБ из 16 Shahed удалось сбить 13 и один неидентифицированный дрон.

В отеле Тернополя майор застрелил пограничника

В ночь на 21 июля в отеле Тернополя произошла стрельба. Спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко заявила, что от полученных пулевых ранений пограничник погиб на месте.

Предварительно удалось выяснить, что конфликт возник на почве ревности.