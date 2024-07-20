Россияне атаковали дронами энергообъект в Сумской области
В ночь на субботу, 20 июля, российские военные атаковали беспилотником типа "Шахед" объект энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
Отмечается, что силы ПВО уничтожили один из вражеских беспилотников.
"Последствия вражеской атаки ликвидируются. На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Ночной обстрел Украины
Вечером в пятницу, 19 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за вражеской атаки дронами типа "Шахед". В частности, тревогу объявляли в Сумской области.
Позже в Полтаве прогремел ряд взрывов. Агрессор повредил инфраструктуру в двух районах области.
Также россияне атаковали дронами Киев. В одном из районов упали фрагменты БпЛА.
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