Россияне атаковали дронами энергообъект в Сумской области

В ночь на субботу, 20 июля, российские военные атаковали беспилотником типа "Шахед" объект энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Последствия вражеской атаки ликвидируются. На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ПВО уничтожили один из вражеских беспилотников.

Ночной обстрел Украины

Вечером в пятницу, 19 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за вражеской атаки дронами типа "Шахед". В частности, тревогу объявляли в Сумской области.

Позже в Полтаве прогремел ряд взрывов. Агрессор повредил инфраструктуру в двух районах области.

Также россияне атаковали дронами Киев. В одном из районов упали фрагменты БпЛА.

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