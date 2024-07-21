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В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр: что известно

Киев, Воскресенье 21 июля 2024 14:30
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В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр: что известно Фото: в Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр 21 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр 21 июля. Спасатели ищут мужчину, который упал в воду вместе с тросом.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-офицер ГСЧС Киева Павел Петров.

В ГСЧС Киева изданию подтвердили - несчастный случай действительно произошел. На месте работают специалисты.

"Пять водолазов, а также на катере, обследуют акваторию воды, где, вероятно, он упал. Ищем", - сказал РБК-Украина пресс-офицер ГСЧС столицы.

Что было до этого

Около часа назад в соцсетях стали появляться видео, где очевидцы утверждали, что на канатной дороге в Киеве оборвался трос и упал в воду.

По их словам, вместе с тросом в воду упал и мужчина. Обрыв произошел прямо во время спуска. Позже трос из воды удалось вытащить, но без человека.

Движение авто в районе ЧП осложнено

Из-за ЧП на канатной дороге возникли проблемы с движением транспорта на Набережном шоссе в Киеве.

"В связи с аварией на аттракционе на Набережном шоссе движение транспорта затруднено", - предупредили в патрульной полиции Киева.

Как сообщлось, в январе 2021 года на курорте в Карпатах 74 туриста застряли на канатной дороге. Температура воздуха в то время составляла +1 градус.

А еще раньше, в Харькове подросток упал с подвесной канатной дороги в парке. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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