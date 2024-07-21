ua en ru
Вс, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В отеле Тернополя майор застрелил пограничника

Тернополь, Воскресенье 21 июля 2024 15:25
UA EN RU
В отеле Тернополя майор застрелил пограничника Фото: в отеле Тернополя майор застрелил пограничника (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 21 июля в отеле Тернополя произошла стрельба. Убит 25-летний пограничник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20minut.ua.

"Ориентировочно в 03.00 21 июля майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) у 25-летнего военнослужащего пограничной службы", - рассказала изданию спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

От полученных пулевых ранений, по ее данным, пограничник скончался на месте. Предварительно удалось выяснить, что конфликт возник на почве ревности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в мае в Закарпатской области неизвестные напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали на территорию Румынии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь Народная партия
NEWS
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света