В отеле Тернополя майор застрелил пограничника
В ночь на 21 июля в отеле Тернополя произошла стрельба. Убит 25-летний пограничник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20minut.ua.
"Ориентировочно в 03.00 21 июля майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) у 25-летнего военнослужащего пограничной службы", - рассказала изданию спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.
От полученных пулевых ранений, по ее данным, пограничник скончался на месте. Предварительно удалось выяснить, что конфликт возник на почве ревности.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось, в мае в Закарпатской области неизвестные напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали на территорию Румынии.
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