В отеле Тернополя майор застрелил пограничника

В ночь на 21 июля в отеле Тернополя произошла стрельба. Убит 25-летний пограничник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 20minut.ua .

"Ориентировочно в 03.00 21 июля майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) у 25-летнего военнослужащего пограничной службы", - рассказала изданию спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

От полученных пулевых ранений, по ее данным, пограничник скончался на месте. Предварительно удалось выяснить, что конфликт возник на почве ревности.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.