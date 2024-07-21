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Генштаб доложил о ситуации на фронте: где Россия концентрирует усилия

Украина , Воскресенье 21 июля 2024 08:50
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Генштаб доложил о ситуации на фронте: где Россия концентрирует усилия Фото: ВСУ сдерживают наступление врага на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сосредотачиваю свои силы на Покровском направлении, а именно в районе населенных пунктов Новоалександровка и Прогресс. На этом направлении произошло больше всего боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера, 20 июля Силы обороны поразили пункт управления, артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и девять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага.

За минувшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении противник 13 раз атаковал позиции подразделений ВСУ. Силы обороны отражали штурмовые действия около семи разных населенных пунктов. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Берестово и Стельмаховки.

На Лиманском направлении защитники отбили 11 атак оккупантов вблизи Невского, Макеевки и в сторону Лозовой.

На Северском направлении Силами обороны также отражены 11 штурмовых действий, вблизи Белогоровки, Верхнекаменного, Спорного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону, в частности, в районах Часового Яра, где произошло более половины из этих боестолкновений, Клещиевки, Калиновки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении при поддержке авиации враг совершил 10 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, где провел 16 и 17 атак соответственно. Кроме того, ВСУ пресекли попытки оккупантов продвигаться неподалеку от Воздвиженки, Лозоватского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, где враг пытался прорвать оборону 15 раз.

На Времивском направлении агрессор совершил шесть штурмов позиций недалеко от Константиновки и Старомайорского Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Щербаков и Новоданиловки. Враг выпустил более полусотни неуправляемых авиаракет в сторону Каменского и Лобкового.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага на левобережье реки Днепр.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Потери врага на фронте

Как сообщил ранее Генштаб ВСУ, украинские воины в сутки ликвидировали еще 1100 российских захватчиков. Кроме того, ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже более 566 тысяч оккупантов.

Москва скрывает потери российских оккупационных войск в войне против Украины.

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