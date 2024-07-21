Воздушные силы показали работу зенитчиков по дронам на юге Украины

Украинские военные ежедневно защищают Украину от вражеских атак. Эта ночь не стала исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"Спасибо воинам зенитной ракетной бригады за меткость и результат!", - подчеркнул командующий Воздушными силами.

По словам Олещука, на видео показана боевая работа зенитных ракетных подразделений Воздушных сил на южном направлении ночью 21 июля 2024 года.

Напомним, мы сообщали, что за последние сутки российские оккупанты потеряли в Украине более тысячи солдат. Детальнее о потерях среди техники и личного состава РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, Генштаб сообщил, что Россия сосредотачивает свои силы на одном из направлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.