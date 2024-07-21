В нескольких районах оккупированного Крыма прозвучали взрывы

В нескольких районах временно оккупированного Крыма прозвучали мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Крымский ветер и "губернатора" временно оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.

В частности, взрывы были слышны в Красногвардейском и Красноперекопском районах. В Джанкое работала ПВО захватчиков, а над селом Новостепное был замечен дым. Паблики сообщали об угрозе ударов со стороны Украины баллистическими ракетами ATACMS с кассетной частью. В 8:05 по киевскому времени Развожаев сообщил об отбое ударов баллистикой.