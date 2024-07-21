Байден объявил о выходе из избирательной гонки
Американский президент Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.
Об этом сообщает РБК-Украина на заявление президента США.
"Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента на остаток моего срока", - заявил президент.
Он также сообщил, что обратится к гражданам Соединенных Штатов позже на этой неделе с более подробной информацией о своем решении.
Напомним, что разговоры об отказе от гонки за кресло президента начались после провала Байдена на дебатах с его основным оппонентом Дональдом Трампом.
После той ночи демократы и весь мир начали внимательно наблюдать за нынешним президентом США и замечали все больше и больше оговорок во время его выступлений.
РБК-Украина подготовило материал, в котором объяснило, влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг.
В Демократической партии тем временем выступили с заявлением, что Байдену следует отказаться от участия в нынешних президентских выборах, поскольку шансы победить оппонента равны нулю.
В то же время Байден настоял, что не планирует покидать избирательную кампанию. Глава Белого дома даже написал письмо демократам.
Однако позже Байден объяснил, при каком условии может сняться с выборов президента США.
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