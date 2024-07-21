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Байден объявил о выходе из избирательной гонки

США, Воскресенье 21 июля 2024 20:55
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Байден объявил о выходе из избирательной гонки Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина на заявление президента США.

"Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента на остаток моего срока", - заявил президент.

Он также сообщил, что обратится к гражданам Соединенных Штатов позже на этой неделе с более подробной информацией о своем решении.

Letter from President Biden

Напомним, что разговоры об отказе от гонки за кресло президента начались после провала Байдена на дебатах с его основным оппонентом Дональдом Трампом.

После той ночи демократы и весь мир начали внимательно наблюдать за нынешним президентом США и замечали все больше и больше оговорок во время его выступлений.

РБК-Украина подготовило материал, в котором объяснило, влияют ли оговорки Байдена на его рейтинг.

В Демократической партии тем временем выступили с заявлением, что Байдену следует отказаться от участия в нынешних президентских выборах, поскольку шансы победить оппонента равны нулю.

В то же время Байден настоял, что не планирует покидать избирательную кампанию. Глава Белого дома даже написал письмо демократам.

Однако позже Байден объяснил, при каком условии может сняться с выборов президента США.

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