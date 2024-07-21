ua en ru
Вс, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уже даже не по графикам. Подача воды в оккупированный Донецк остановилась

Донецьк, Воскресенье 21 июля 2024 12:40
UA EN RU
Уже даже не по графикам. Подача воды в оккупированный Донецк остановилась Фото: подача воды в оккупированный Донецк остановилась из-за проблем со светом в РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за отключения света остановилась подача воды в Донецк. Речь идет о водопроводе "Дон - Донбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Из-за отключения света в России насосные станции нового канала вышли из строя и водопровод "Дон - Донбасс" остановился полностью. На ремонт необходимы месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась", - говорится в сообщении.

Ситуация с водой в Донецке

У жителей Донецка фиксируются постоянные перебои с водой, поскольку водопровод "Северский Донец - Донбасс" не функционирует из-за боевых действий.

Для решения проблемы оккупанты два года строили новый водопровод с Дона, но его мощности проблему не решили. До недавнего времени вода в Донецке подавалась по графикам.

Проблемы со светом в РФ

Недавно в работе Ростовской атомной электростанции произошел масштабный сбой. Из-за этого в РФ начали выключать свет в ряде населенных пунктов. Отключения коснулись и оккупированного Крыма.

Дошло до того, что жители российского Краснодара вышли на митинг. Они требовали возобновить подачу воды и света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Война в Украине
NEWS
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света