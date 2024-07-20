В Киеве и области прогремели взрывы и объявили тревогу. Работает ПВО

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу. Противовоздушная оборона работает по ударным беспилотникам россиян.

"На Киевщине работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Не игнорируйте сигналы тревоги!", - написал Кличко. "Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - сообщили в КГВА. Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 1:07. В 1:21 была объявлена тревога в Киеве. По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так: