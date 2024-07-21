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Появляется больше данных относительно убийцы Фарион, - Зеленский

Воскресенье 21 июля 2024 21:41
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Появляется больше данных относительно убийцы Фарион, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности расследования убийства украинского языковеда Ирины Фарион.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.

Он отметил, что был доклад министра внутренних дел Игоря Клименко. По словам президента, расследование убийства Фарион – это тяжелый процесс, но все необходимые силы задействованы.

Появляется больше данных об исполнителе этого преступления.

Напомним, что сегодня, 21 июля, в центре Львова проходит церемония прощания с Ириной Фарион, которую в пятницу застрелил неизвестный. Гроб с телом погибшей привезли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла. На прощание собралось много людей. Панихида будет продолжаться до 22:00.

Похороны языковеда и бывшего нардепа начнутся в понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

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Владимир Зеленский Ирина Фарион
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