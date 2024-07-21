Германия разрабатывает новую стратегию оборонной модернизации
Правительство Германии работает над документом, направленным на модернизацию оборонной промышленности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
О разработке новой стратегии оборонной модернизации Германии сообщил представитель министерства экономики, однако он не предоставил дополнительных деталей.
"Я могу подтвердить, что правительство работает над стратегическим документом для модернизации промышленности обороны и безопасности. Оно разрабатывается в нескольких департаментах", - сказал спикер.
Незадолго до этого газета Handelsblatt сообщила, что стратегический документ будет содержать пункты, позволяющие ускоренное одобрение строительства оружейных заводов в Германии, включая сокращение сроков и ограничение возможности возражений со стороны гражданских инициатив.
По данным газеты, трехсторонняя коалиция Германии намерена принять документ в августе.
Напомним, мы сообщали, что из-за вооруженной агрессии России в Украине министр обороны Германии Борис Писториус хочет "выбить" больше денег на оборону. Он заявил, что разочарован проектом бюджета на 2025 год.
Мы сообщали, что на днях правительство Германии приняло проект бюджета на следующий год.
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