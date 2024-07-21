Германия разрабатывает новую стратегию оборонной модернизации

Правительство Германии работает над документом, направленным на модернизацию оборонной промышленности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О разработке новой стратегии оборонной модернизации Германии сообщил представитель министерства экономики, однако он не предоставил дополнительных деталей.

"Я могу подтвердить, что правительство работает над стратегическим документом для модернизации промышленности обороны и безопасности. Оно разрабатывается в нескольких департаментах", - сказал спикер.

Незадолго до этого газета Handelsblatt сообщила, что стратегический документ будет содержать пункты, позволяющие ускоренное одобрение строительства оружейных заводов в Германии, включая сокращение сроков и ограничение возможности возражений со стороны гражданских инициатив.