Трамп отреагировал на выход Байдена из гонки

Президент США Джо Байден сегодня снял свою кандидатуру с гонки за президентское кресло. Его главный оппонент и бывший лидер США отреагировали на данное заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Несмотря на то, что непонятно кто будет кандидатом от Демократической партии, Трамп сказал, что считает, что вице-президента Камала Гаррис будет легче победить, чем Байдена.

В телефонном разговоре с журналистами бывший президент Дональд Трамп описал Байдена как "худшего единственного президента в истории нашей страны".

После провальных дебатов с Трампом и продолжительного давления демократов Джо Байден заявил, что снимается с выборов .

Заметим, что долгое время президент сопротивлялся и отмечал, что не планирует покидать избирательную кампанию.

Однако позже его риторика несколько изменилась, и он назвал условие, при котором может сняться с выборов президента США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .