Россияне обстреляли Полтавскую область: повреждена инфраструктура
Фото: агрессор ударил по Полтавской области ракетами и дронами (Getty Images)
Российские военные обстреляли два района Полтавской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.
По его словам, в результате атаки есть попадания в Полтавском районе. Информация о пострадавших уточняется.
"Также повреждена гражданская инфраструктура в Миргородском районе. По предварительной информации, без пострадавших", - отметил Пронин.
Обстрел Украины
Вечером 19 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских дронов типа "Шахед".
Позже в Полтаве прогремел ряд взрывов с коротким интервалом во времени.
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