Россияне обстреляли Полтавскую область: повреждена инфраструктура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.

По его словам, в результате атаки есть попадания в Полтавском районе. Информация о пострадавших уточняется.

"Также повреждена гражданская инфраструктура в Миргородском районе. По предварительной информации, без пострадавших", - отметил Пронин.