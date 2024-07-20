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Россияне обстреляли Полтавскую область: повреждена инфраструктура

Суббота 20 июля 2024 02:18
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Россияне обстреляли Полтавскую область: повреждена инфраструктура Фото: агрессор ударил по Полтавской области ракетами и дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные обстреляли два района Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.

По его словам, в результате атаки есть попадания в Полтавском районе. Информация о пострадавших уточняется.

"Также повреждена гражданская инфраструктура в Миргородском районе. По предварительной информации, без пострадавших", - отметил Пронин.

Обстрел Украины

Вечером 19 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских дронов типа "Шахед".

Позже в Полтаве прогремел ряд взрывов с коротким интервалом во времени.

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