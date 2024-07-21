Убийство Фарион: МВД объявило приметы подозреваемого

Украинские правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству бывшей нардепки Ирины Фарион.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Кроме того, в ведомстве призвали украинцев не принимать никаких мер по самостоятельному задержанию разыскиваемого мужчины или похожего на него лица.

В МВД добавили, что если кто-то владеет информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение злоумышленника - тогда необходимо позвонить по телефонам 068 440 91 64, 093 345 04 61 или на оперативную линию 102.

К моменту совершения преступления мужчина был одет в :

Напомним, что в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появляется все больше данных относительно убийцы Фарион. По его словам, расследование этого дела является сложным процессом, но все необходимые силы задействованы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 21 июля, во Львове прошла церемония прощания с Ириной Фарион, которую в пятницу застрелил неизвестный. Гроб с телом погибшей привезли в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла. На прощании было много людей.

Похороны языковеда состоятся в понедельник, 22 июля, в 14:00 в том же храме.

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