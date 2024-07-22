Трагедія на атракціоні в Києві та відмова Байдена від виборів: новини за вихідні

На екстремальному атракціоні в Києві обірвався трос, через що хлопець впав в Дніпро. А тим часом в США президент Джо Байден відмовився від участі в виборах.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

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Трагедія в Києві

В неділю, 21 липня, в Києві обірвався трос на атракціоні, за допомогою якого шукачі екстриму могли пролетіти над Дніпром. Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

За даними джерел РБК-Україна, в результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.

Своєю чергою прокуратура розпочала розслідування за даним інцидентам та повідомила, що роботу даного атракціону намагались припинити ще у 2021 році.

Байден знявся з виборів президента

Американський президент Джо Байден заявив, що знімається з виборів.

Це сталось в неділю після тривалого тиску з боку демократів та кількох невдалих виступів президента, зокрема і провальних дебатів з основним опонентом Байдена на виборах та колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Трамп своєю чергою оперативно відреагував на вихід Байдена з перегонів.

А сам президент запропонував демократам кандидата замість себе.

З’являється більше даних щодо вбивці Фаріон

Нагадаємо, що 21 липня, у центрі Львова відбулась церемонія прощання з Іриною Фаріон, яку в п'ятницю застрелив невідомий чоловік.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що з'явились нові дані щодо розслідування вбивства української мовознавиці.

Водночас поліція оголосила у розшук можливого вбивцю Ірини Фаріон.

Німеччина розробляє нову стратегію оборонної модернізації

Про розробку нової стратегії оборонної модернізації Німеччини повідомив речник міністерства економіки, однак він не надав додаткових деталей.

"Я можу підтвердити, що уряд працює над стратегічним документом для модернізації промисловості оборони та безпеки. Він розробляється в кількох департаментах", - сказав речник.

Зеленський розповів подробиці про візит Сирського на фронт

За словами президента, від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського була довга доповідь по фронтовій ситуації. Головнокомандувач ЗСУ сам особисто об'їжджав частину бригад. Ключовим питанням візиту стало забезпечення українських військових.

"Чого саме не вистачає - по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість дронів", - наголосив Зеленський

Росіяни атакували Київ невідомим дроном

Під час атаки у ніч на 20 липня, ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136, а й ще один новий дрон невстановленого типу.

Саме з позначенням "дрон невстановленого типу" він потрапив до звіту Командування Повітряних сил, які повідомили, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ з 16 Shahed-ів вдалось збити 13 та один неідентифікований дрон.

В готелі Тернополя майор застрелив прикордонника

В ніч на 21 липня в готелі Тернополя сталася стрілянина. Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко заявила, що від отриманих кульових поранень прикордонник загинув на місці.

Попередньо вдалось з'ясувати, що конфлікт виник на ґрунті ревнощів.