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В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 13 декабря

Четверг 12 декабря 2024 17:08
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В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 13 декабря Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 13 декабря (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине завтра, 13 декабря, продолжат действовать графики отключения света. Для экономии электроэнергии будет применено одну-две очереди отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей.

Для бытовых потребителей:

  • 06:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
  • 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
  • 19:00 - 21:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

  • 06:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности.

В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию даже тогда, когда свет появляется по графику.

Отмечается, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Отключение света в Украине

Напомним, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В общем были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.

В связи с этим Украина вернулась к графикам почасовых отключений света. Даже без морозов приходится экономить электроэнергию и отключать одну-две очереди потребителей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется.

Подробнее о том, что сейчас происходит в энергетике - в материале РБК-Украина.

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Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
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