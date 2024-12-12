В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 13 декабря
В Украине завтра, 13 декабря, продолжат действовать графики отключения света. Для экономии электроэнергии будет применено одну-две очереди отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В "Укрэнерго" объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей.
Для бытовых потребителей:
- 06:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
- 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
- 19:00 - 21:00 - одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 06:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности.
В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию даже тогда, когда свет появляется по графику.
Отмечается, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Отключение света в Украине
Напомним, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В общем были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.
В связи с этим Украина вернулась к графикам почасовых отключений света. Даже без морозов приходится экономить электроэнергию и отключать одну-две очереди потребителей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется.
Подробнее о том, что сейчас происходит в энергетике - в материале РБК-Украина.
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