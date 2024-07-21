Во Львове прощаются с Ириной Фарион (фото, видео)

Сегодня, 21 июля, во Львове прошла церемония прощания с украинским языковедом Ириной Фарион. Женщина погибла в пятницу после покушения на ее жизнь.

По данным корреспондента РБК-Украина, на прощание с Фарион пришло очень много людей. Для безопасности на месте дежурит полиция.

Прощание с языковедом и бывшим нардепом проходит в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с Фарион можно будет до 22:00.

А похороны погибшей от покушения деятельницы начнется в понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.