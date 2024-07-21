Во Львове прощаются с Ириной Фарион (фото, видео)
Сегодня, 21 июля, во Львове прошла церемония прощания с украинским языковедом Ириной Фарион. Женщина погибла в пятницу после покушения на ее жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным корреспондента РБК-Украина, на прощание с Фарион пришло очень много людей. Для безопасности на месте дежурит полиция.
Прощание с языковедом и бывшим нардепом проходит в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с Фарион можно будет до 22:00.
А похороны погибшей от покушения деятельницы начнется в понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
Покушение на Фарион
Напомним, что на украинского языковеда в эту пятницу было совершено покушение. Неизвестный мужчина выстрелил в Фарион, и пуля попала в голову.
Женщину сразу доставили в больницу, где медики сделали операцию и поместили Фарион под аппарат ИВЛ, однако через несколько часов стало известно, что Фарион умерла.
Детальнее о покушении и ходе расследования можно узнать в материале РБК-Украина.
Отметим, что вчера в Telegram-каналах распространяли фото якобы мужчины, причастного к убийству Фарион, однако SPRAVDI не подтвердило данную информацию.
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