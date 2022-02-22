Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн

23:55 На визнання Путіним так званих "ЛДНР" відреагували деякі світові лідери:

23:50 В інтернеті з'являються відео, на яких, як стверджується, кадри входу російських військ на територію Донбасу

Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР"

Сьогодні вдень Путін провів засідання Ради Безпеки РФ. В ході нього кожен з членів Радбезу висловився про підтримку визнання незалежності так званих "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".

Пізніше президент РФ записав відеозвернення, в якому офіційно оголосив про визнання Росією "ДНР" і "ЛНР".

Пізніше з'явився офіційний указ про те, що Росія вводить війська на територію окупованої частини Донбасу.

У свою чергу, на засідання зібралася РНБО. Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов вийшов на брифінг і розповів, що засідання зараз є відкритим і в будь-який момент може зібратися, щоб реагувати на те, що відбувається на Донбасі.

Також в очікується звернення президента України Володимира Зеленського, який детальніше розповість про реакцію України на дії Путіна і Росії на сході нашої країни.