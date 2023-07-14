Россия ночью обстреляла Украину, а ВСУ уже получили кассетные боеприпасы: новости за 13 июля

Война России против Украины: последние новости

Повреждены многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки

Войска РФ нанесли очередной массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе этой ночью. Взрывы прогремели в столице, Запорожье, Хмельницком и Кропивницком. В результате атаки есть разрушения и раненые.

В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно на Киевщине. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр".

В результате ночной атаки дронов-камикадзе на столицу ранения получили четыре человека. В КГВА сообщили, что ночью в результате вражеской атаки случаи падения обломков зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.

Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину

Соединенные Штаты Америки вчера , 13 июля, подтвердили доставку кассетных боеприпасов в Украину

"Высокопоставленный американский генерал подтверждает, что кассетные боеприпасы США уже прибыли в Украину ", – говорится в сообщении.

Больше никаких подробностей по этой теме не сообщают. До этого командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла в войне против России.

РПЦ снова готовит тайную передачу Венгрии украинских пленных, - источники

Венгрия планирует забрать очередную группу украинских военнопленных при "посредничестве" РПЦ. Как и в прошлый раз, это происходит без участия и согласования украинской стороны.

По словам одного из собеседников, в среде "Русской православной церкви" активно обсуждается предстоящий визит представителей правительства Венгрии в РФ. По предварительной информации, он может состояться ориентировочно 08-11 августа.

"Цель визита - это в частности обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, которые имеют "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без всяких правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - рассказал собеседник.

Глава Минобороны США о вступлении Швеции в Альянс: Путин "приблизил НАТО к своему порогу"

Разрешение Швеции стать 32-м членом НАТО было одним из "многих великих дел", достигнутых на саммите Альянса в Литве на этой неделе.

"Сначала (президент России Владимир, - ред.) Путин думал, что он может расколоть НАТО и разделить нас - НАТО на самом деле стало больше", - сказал глава Минобороны США Ллойд Остин, отметив недавнее вступление Финляндии в альянс и прекращение противодействия Турции заявке Швеции на вступление.

Он добавил, что Путин "приблизил НАТО к своему порогу" своими действиями в Украине, когда его спросили о том, как российский лидер реагирует на расширение Альянса.

Рада одобрил легализацию медицинского каннабиса за основу: что это значит

Верховная рада Украины одобрила легализацию медицинского каннабиса. Соответствующий законопроект №7457 был поддержан в первом чтении.

Судя по названию, он призван легализовать оборот растений рода конопли (каннабис) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Цель - создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), полученных в результате войны.

Предполагается ограниченная легализация каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек, а также тетрагидроканнабинола (ТГК) - первого и единственного на сегодня каннабиноида, разрешенного для медицинского применения в некоторых странах.

Кузин назвал худший вариант развития событий на Запорожской АЭС

Худшим развитием происшествия на Запорожской АЭС может стать совершение российскими оккупантами теракта на работающем реакторе. В таком случае может произойти выброс радиоактивного йода.

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, трудно делать однозначные прогнозы относительно последствий возможного российского теракта на ЗАЭС. Так, сейчас на стации определенная часть энергоблоков приостановлена и не эксплуатируется.

"Действительно, когда атомная станция не эксплуатируется, там нет радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время потенциальной аварии. Но надо рассматривать все возможные сценарии аварийной ситуации, поскольку мы говорим о терроризме. И худшим вариантом развития событий является вывод энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда действительно может произойти выброс радиоактивного йода", - сказал он.

Олимпиада-2024. МОК не пригласит Россию и Беларусь на соревнования

Международный олимпийский комитет не пошлет России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года.

"Приглашения 203 национальным олимпийским комитетам, которые имеют право на участие, будут направлены 26 июля 2023 года. Это не будет касаться НОК России и Беларуси", - говорится в сообщении.

По словам МОК, решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за вторжения в Украину.

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Музыка, книги и не только. В Киеве ввели ограничения, связанные с русским языком

Киевский городской совет ввел запрет на песни и другие русскоязычные культурные продукты в публичных местах.

Как пояснил депутат Киевского горсовета Вадим Васильчук, такие меры приняли, чтобы защитить украинское информационное пространство от влияния государства-агрессора.

"Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги. Русский - язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", - отметил депутат.

СБУ сообщила митрополиту Павлу о новом подозрении: его могут арестовать

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя). Теперь его могут поместить под стражу.

Установлено, что за день до объявления митрополиту Павлу первого подозрения от СБУ он дал видео-интервью одному из украинских медиа. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.

Кроме того, он назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.