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Работает "Цезарь". Десантники показали французскую гаубицу (видео)

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Украина, Четверг 13 июля 2023 12:39
Работает "Цезарь". Десантники показали французскую гаубицу (видео) Фото: десантники показали в работе французскую гаубицу "Цезарь" (Danish_Defence)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские десантники используют на фронте самоходные артиллерийские установки "Цезарь" французского производства. Защитники показали гаубицы в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Артиллеристы десантных войск отмечают, что выполняют огневые задачи из 155-мм самоходной артиллерийской установки "Цезарь". Защитники отмечают, что эти САУ украинская армия получила от народа Дании.

Десантники рассказали, что гаубица обладает высокой проходимостью и скорострельностью, а также маневренная в условиях постоянных боевых действий.

"Цезарь" может нести боекомплект из 36 снарядов. Экипаж состоит из четырех человек, а именно командира, водителя, наводчика и заряжающего.

Дания передала Украине "Цезари"

Напомним, в феврале 2023 года Минобороны Дании заявило, что передало Украине все гаубицы "Цезарь", которые страна имела на вооружении. Точное количество САУ не назвали, но известно, что речь идет о не менее 20 единицах.

Также недавно в Дании показали видео, как украинские военные проходили обучение на "Цезарях". Тренировки продолжались в течение трех недель.

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