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Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина

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Херсонская область, Четверг 13 июля 2023 13:20
Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина Фото: россияне обстреляли село Никольское в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 13 июля, российские войска по артиллерии обстреляли село Никольское в Херсонской области. В результате погибла 85-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как сообщается, около 12:00 оккупанты нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Никольское. Один из снарядов попал во двор пожилой женщины.

Прибывшим на место трагедии врачам осталось лишь констатировать смерть. Женщина получила ранения несовместимые с жизнью.

Обстрел Херсонской области

После освобождения украинскими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

Так, вчера захватчики обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате чего один человек получил ранения.

Также российские оккупанты нанесли удар по Херсону, один человек получил ранения.

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