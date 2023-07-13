Корректировал ракетные удары РФ по Украине. Администратор Telegram-канала получил подозрение

Служба безопасности сообщила о подозрении администратору Telegram-канала, который стал агентом ФСБ и корректировал ракетные удары России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как сообщается, Служба безопасности собрала доказательства подрывной деятельности пророссийского блоггера Сергея Лебедева (более известного под псевдонимом "Лохматый"), скрывающегося от правосудия во временно оккупированном Донецке.

Злоумышленник работает на ФСБ как "внештатный" журналист московского информагентства "РИА Новости".

Следствием установлено, что по указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины. Для этого создал прокремлевский Telegram-канал с общей аудиторией более 30 тысяч пользователей.

Злоумышленник подыскивал информаторов среди подписчиков своего канала. Он собирал информацию о местах базирования сил обороны, а также локации критической и социальной инфраструктуры нашего государства.

По данным следствия, один из информаторов передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой агрессор ударил ракетами С-300 осенью 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Также "Лохматый" привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья, который "сливал" блогеру локации воинских частей на территории региона.

Кроме того, Лебедев неоднократно принимал участие в подготовке для РосТВ заказных сюжетов из временно оккупированных районов Украины. В своих материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство нашего государства и поддерживал агрессивную политику Москвы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

В СБУ отметили, что поскольку фигурант скрывается от правосудия во временно оккупированной части востока Украины, сейчас продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Информаторы и агенты ФСБ в Украине

Недавно СБУ задержала российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

Злоумышленник собирал для российских оккупантов разведданные о видах и количестве самолетов боевой авиации ВСУ, а также места их базирования и направления вылетов. Также он передавал захватчикам локации военкоматов и пытался обнаружить железнодорожные линии, задействованные для снабжения боеприпасами на фронт.

Также ранее СБУ задержала корректировщика российских воздушных атак на Николаев. Им оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".