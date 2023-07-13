Рада одобрила легализацию медицинского каннабиса за основу: что это означает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Законопроект принят за основу 268 голосами.

Судя по названию, он призван легализовать оборот растений рода конопли (каннабис) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Цель - создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), полученных в результате войны.

Предусматривается ограниченная легализация каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек, а также тетрагидроканнабинола (ТГК) - первого и единственного на сегодня каннабиноида, разрешенного для медицинского применения в некоторых странах.

Отметим, препараты на основе синтетического ТГК используются в ряде западных стран для купирования побочных эффектов химиотерапии при раке. Исследования подтверждают, что они могут быть эффективными при глаукоме, синдроме Туретта, шизофрении, различного рода психозах, фантомных болях, нейропатической боли и некоторых других заболеваниях.

Зачем легализация медицинского каннабиса украинцам

Как говорится в пояснительной записке, в Украине отсутствует регулирование в сфере обращения с веществами, относящихся к наркотическим и психотропным, но при этом необходимых для предоставления качественных медицинских услуг, предотвращения страданий пациентов и помощи в выздоровлении от сложных болезней.

В Украине этот вопрос особенно актуален для таких категорий:

дети с эпилепсией

онкобольные

больные, нуждающиеся в паллиативной помощи (при неизлечимых болезнях)

ветераны войны с ПТСР

Действующее законодательство запрещает любую деятельность в отношении каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек, а также ТГК. В контексте легализации конопли речь идет исключительно о каннабисе с допустимой концентрации ТГК. Ее степень еще предстоит установить Кабинету министров.

Терапевтический эффект и мировой опыт

Изменения разработаны на основе международных исследований и наработок. Терапевтический эффект каннабидиола (КБД) подтверждена также выводами профильных международных учреждений.

Например, Экспертный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по наркотической зависимости в 2018-2019 годах опубликовал отчеты, в которых на основании данных доклинических и клинических исследований пришел к выводу, что КБД не является психоактивным веществом, не приводит к состоянию наркотического опьянения, не вызывает зависимости, не имеет серьезных побочных эффектов, но при этом обладает значительным терапевтическим потенциалом.

Негативное влияние при регулярном употреблении в больших дозах могут иметь только сорта конопли, которые содержат от 1% ТГК в двух третях сухой массы соцветий. В то же время установлено, что высокие дозы орального потребления КБД не вызывают ТГК-подобных эффектов и не влекут никаких изменений в психомоторных функциях организма.

На сегодня нет доказательств привыкания человека ни к одному из фитоканабиноидов кроме ТГК.

Международный комитет по контролю за наркотиками при ООН в отчете от 2019 года подчеркивал необходимость доступности лекарств, содержащих наркотические вещества, в соответствии с требованиями международного права. А это в свою очередь включает разрешение на использование конопли в медицинских и научно-исследовательских целях.

Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркотической зависимости в 2018 году обновил рекомендации по использованию конопли в медицине. Такие выводы дали толчок к легализации применения каннабиса в медицинских и научных целях.

Его использование в медицине разрешено в 56 странах мира, среди которых Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.

По состоянию на сегодня украинские ученые не могут свободно исследовать каннабиноиды из-за законодательных ограничений.

Прогноз результатов

Авторы законопроекта полагают, что легализация медицинского каннабиса:

обеспечит доступ украинским пациентов к лекарствам на основании каннабиса

будет способствовать развитию медицинской науки и фармацевтической отрасли (через клинические испытания препаратов на основе каннабиса)

разрешит выращивать коноплю с разрешенным количеством наркотических веществ

будет содействовать привлечению международных инвестиций в науку и промышленность Украины

Как будут контролировать оборот медицинской конопли

Предлагается отслеживать оборот сортов растений рода конопли (каннабис), продуктов переработки и лекарств на их основе путем:

маркировки каждой партии и единицы фасованной продукции штрих-кодом

ведением электронного реестра учета их перемещения

продажи препаратов исключительно по назначению врача по электронному рецепту

Где можно будет купить лекарства на основе каннабиса

Розничная торговля будет осуществляться в аптеках при наличии лицензии на этот вид деятельности.

Отдельно подчеркивается, что выписывание рецептов и регистрация продажи будут осуществляться только в электронной форме через электронную систему здравоохранения.

Также законопроект предусматривает запрет на импорт наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров из каннабиса до 2033 года. Ограничение не распространяется на готовые лекарственные препарата, которые прошли все стадии производства.