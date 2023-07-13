Болгария рассматривает поставку Украине около 100 бронетранспортеров

Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата из "Демократической Болгарии" Ивайла Мирчева, которое приводит Euronews Bulgaria .

По его словам, эти бронетранспортеры были произведены в 1960-х и 1970-х годах. Их приобрели тогдашние внутренние войска Болгарии, но эти БТР не используют и фактически они больше не нужны.

Мирчев сказал, что Болгария много платит за хранение и обслуживание этой техники.

"К реализации этой инициативы привлечены премьер-министр Николай Денков, министры внутренних дел и обороны, председатель парламентского комитета по обороне Христо Гаджев, лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов", - сказал депутат.

Помощь от США

Мирчев выразил надежду, что Болгария все-таки сможет воспользоваться обещанной военной помощью США в обмен на предоставление Украине советской техники.

Но подчеркнул, что в декабре прошлого года администрация президента Болгарии Румена Радева отказалась от сделки по отправке советских вооружений в Украину для получения современных американских систем ПВО за 200 миллионов долларов.

"Радев очень обеспокоен болгарской армией, но упустил шанс. Мы видели, что сверхзвуковые ракеты Путина в Украине сбивала современная система ПВО", - сказал Мирчев.

Он отметил, что Болгария до сих пор отправила меньше всего оружия по сравнению с другими странами. Депутат добавил, что недавно планировался новый пакет к отправке, который также будет относительно небольшим.

Продажа ядерного оборудования для АЭС

Ивайло Мирчев также сказал, что продажа ядерного оборудования для АЭС Украине - это тоже очень выгодная сделка, ведь таким образом Болгария не только поможет украинцам со своей АЭС, но и вернет значительную часть своих инвестиций.

Также это позволит избавиться стране от большого коррупционного проекта и средства российского влияния в Болгарии.

Помощь от Болгарии

Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Болгарии Руменом Радевым заявил, что Болгария отказалась оказывать Украине военную помощь, чтобы якобы не обострять ситуацию на фронте.

WSJ писало, что Болгария близится к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства "Энергоатома".