ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Болгария рассматривает поставку Украине около 100 бронетранспортеров

Новина українською →
Болгария, Четверг 13 июля 2023 19:49
Болгария рассматривает поставку Украине около 100 бронетранспортеров Фото: Ивайло Мирчев (facebook com mirchev)
Автор: Дмитрий Браславский

Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата из "Демократической Болгарии" Ивайла Мирчева, которое приводит Euronews Bulgaria.

По его словам, эти бронетранспортеры были произведены в 1960-х и 1970-х годах. Их приобрели тогдашние внутренние войска Болгарии, но эти БТР не используют и фактически они больше не нужны.

Мирчев сказал, что Болгария много платит за хранение и обслуживание этой техники.

"К реализации этой инициативы привлечены премьер-министр Николай Денков, министры внутренних дел и обороны, председатель парламентского комитета по обороне Христо Гаджев, лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов", - сказал депутат.

Помощь от США

Мирчев выразил надежду, что Болгария все-таки сможет воспользоваться обещанной военной помощью США в обмен на предоставление Украине советской техники.

Но подчеркнул, что в декабре прошлого года администрация президента Болгарии Румена Радева отказалась от сделки по отправке советских вооружений в Украину для получения современных американских систем ПВО за 200 миллионов долларов.

"Радев очень обеспокоен болгарской армией, но упустил шанс. Мы видели, что сверхзвуковые ракеты Путина в Украине сбивала современная система ПВО", - сказал Мирчев.

Он отметил, что Болгария до сих пор отправила меньше всего оружия по сравнению с другими странами. Депутат добавил, что недавно планировался новый пакет к отправке, который также будет относительно небольшим.

Продажа ядерного оборудования для АЭС

Ивайло Мирчев также сказал, что продажа ядерного оборудования для АЭС Украине - это тоже очень выгодная сделка, ведь таким образом Болгария не только поможет украинцам со своей АЭС, но и вернет значительную часть своих инвестиций.

Также это позволит избавиться стране от большого коррупционного проекта и средства российского влияния в Болгарии.

Помощь от Болгарии

Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.

Также президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Болгарии Руменом Радевым заявил, что Болгария отказалась оказывать Украине военную помощь, чтобы якобы не обострять ситуацию на фронте.

WSJ писало, что Болгария близится к соглашению о продаже двух ядерных реакторов российского производства "Энергоатома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины Болгария Война в Украине
NEWS
Байден не думает, что война РФ против Украины продлится годами
Байден не думает, что война РФ против Украины продлится годами
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе