Умерших вывозили всю ночь. Появились детали "прилета" в отель с оккупантами в Бердянске

Фото: появились детали "прилета" в отель с оккупантами в Бердянске (Getty Images)

В оккупированном Бердянске Запорожской области уничтожен отель "Дюна", где располагались российские оккупанты. Тела ликвидированных в морг вывозили всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения в эфире телемарафона.

"Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по отелю "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", - отметил Ковалев. Взрывы в Бердянске Временно оккупированный Бердянск Запорожской области был захвачен российскими войсками с первых дней масштабного вторжения в Украину. И хотя оккупанты считают город своим тылом, там постоянно происходят взрывы. Так, 11 июля жители Бердянска слышали взрывы ночью. Как сообщали в сети, "прилет" был по гостинице "Дюна".