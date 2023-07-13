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Умерших вывозили всю ночь. Появились детали "прилета" в отель с оккупантами в Бердянске

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Бердянск, Четверг 13 июля 2023 10:03
Умерших вывозили всю ночь. Появились детали "прилета" в отель с оккупантами в Бердянске Фото: появились детали "прилета" в отель с оккупантами в Бердянске (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Бердянске Запорожской области уничтожен отель "Дюна", где располагались российские оккупанты. Тела ликвидированных в морг вывозили всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения в эфире телемарафона.

"Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по отелю "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", - отметил Ковалев.

Взрывы в Бердянске

Временно оккупированный Бердянск Запорожской области был захвачен российскими войсками с первых дней масштабного вторжения в Украину. И хотя оккупанты считают город своим тылом, там постоянно происходят взрывы. Так, 11 июля жители Бердянска слышали взрывы ночью. Как сообщали в сети, "прилет" был по гостинице "Дюна".

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