Поврежденные многоэтажки и жертва в Киеве, взрывы в регионах: последствия ночной атаки

Войска РФ нанесли очередной массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе этой ночью. Взрывы прозвучали в столице, Запорожье, Хмельницком и Кропивницком. В результате атаки есть разрушения, раненые и убитый.

Что известно о ракетной атаке по Украине в ночь на 13 июля, читайте в материале РБК-Украина .

Сигналы об угрозе воздушных атак стали массово звучать в разных областях вскоре после полуночи. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о запуске дронов-камикадзе с разных направлений, а также крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря.

Позже стали появляться данные о работе противовоздушной обороны в ряде регионов, где также сообщалось о звуках взрывов.

Атака на Киев

В результате ночной атаки дронов-камикадзе на столицу ранения получили четыре человека. Также мер Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего.

В КГВА сообщили, что ночью в результате вражеской атаки случаи падения обломков зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.

Позже мэр города добавил, что в Дарницком районе из-за падения обломков произошло разрушение фасада жилого дома. Также в Шевченковском районе произошло возгорание на балконе многоквартирного дома.

По данным ГСЧС, спасатели по одному из адресов ликвидировали пожар на балконе 5-этажного 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы 2 человека (отравление продуктами горения).

По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без последующего горения. До прибытия спасателей на месте были обнаружены 2 пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном недействующем здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар пожарные оперативно ликвидировали. Кроме того, они ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

Взрывы в Хмельницком и других городах

В ходе воздушной тревоги журналисты "Суспільного" сообщали о взрывах в Хмельницком. В Хмельницкой ОВА отметили, что взрывы звучали в Хмельницкой области. Также сообщалось о взрывах в Кропивницком, Херсоне и Запорожье. О их причинах и последствиях ничего не известно.

Работа сил ПВО

В КГВА сообщили, что дроны-камикадзе заходили на столицу по разным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей.

Реакция мирового сообщества на ночную атаку

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас написал в Twitter: "В Киеве раздались громкие взрывы. Видимо, агрессор отмечает саммит НАТО. Все бесполезно".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс отметила, что проснулась от авианалета на Киев, и совсем рядом слышала громкий удар.