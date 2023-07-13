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Олимпиада-2024. МОК не пригласит Россию и Беларусь на соревнования

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Россия, Четверг 13 июля 2023 17:11
Олимпиада-2024. МОК не пригласит Россию и Беларусь на соревнования Фото: МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Международный олимпийский комитет не пришлет России и Беларуси приглашение на Олимпийские игры 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.

"Приглашение 203 национальным олимпийским комитетам, которые имеют право на участие, будут направлены 26 июля 2023 года. Это не будет касаться НОК России и Беларуси", - говорится в сообщении.

По словам МОК, решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за вторжения в Украину.

Также МОК не пришлет приглашение НОК Гватемалы, которая сейчас отстранена от участия в Олимпийских играх.

Россияне и белорусы в международном спорте

Напомним, Международный олимпийский комитет ввел санкции против россиян и белорусов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Но уже в этом году Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе, при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

В Украине жестко отреагировали на такой абсурдный шаг – пригласили главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут и напоминали о большом количестве погибших украинских спортсменов в ходе войны.

Позже Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету не допускать россиян и белорусов в Олимпиаду.

Документ отмечает, что допуск россиян и белорусов к спортивным соревнованиям невозможен даже "в нейтральном формате" - без флагов и гимна.

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