Глава Минобороны США о вступлении Швеции в Альянс: Путин "приблизил НАТО к своему порогу"

Разрешение Швеции стать 32-м членом НАТО было одним из "многих великих дел", достигнутых на саммите Альянса в Литве на этой неделе.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Вначале (президент России Владимир, - ред.) Путин думал, что он может расколоть НАТО и разделить нас - НАТО на самом деле стало больше", - сказал он, отметив недавнее вступление Финляндии в альянс и прекращение противодействия Турции заявке Швеции на вступление.

Он добавил, что Путин "приблизил НАТО к своему порогу" своими действиями в Украине, когда его спросили о том, как российский лидер реагирует на расширение Альянса.

"Я уверен, что Путин очень обеспокоен. Такие страны, как Финляндия и Швеция, многое привносят в Альянс, поэтому мы рады, что они присоединились к нам", - добавил он, подчеркнув, что "они сразу же принесут пользу Альянсу".

Остин также сообщил CNN, что страны-члены получили "широкую поддержку" по выделению 2% своего валового внутреннего продукта на расходы на оборону и на предоставление Украине инвестиций, необходимых для самообороны.

Швеция и НАТО

В прошлом году Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. При этом, ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии. В частности, что касается первой, то там считают, что Швеция лоббирует интересы курдские группы, которые в Турции считают террористическими.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в Североатлантический альянс. В частности, накануне саммита НАТО, 9 июля Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого обсудил вопросы членства Швеции в Альянсе.

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Турции накануне саммита в Вильнюсе заверили, что как можно скорее рассмотрят ратификацию вступления Швеции в НАТО.