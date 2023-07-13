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ЕС рассматривает возможность отправки в Украину военных инструкторов, - СМИ

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Брюссель, Четверг 13 июля 2023 10:27
ЕС рассматривает возможность отправки в Украину военных инструкторов, - СМИ Фото: ЕС рассматривает возможность отправки в Украину военных инструкторов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз рассматривает возможность отправки в Украину военных инструкторов. Однако это произойдет, когда "позволят условия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание El Pais.

Испанская газета отмечает, что ЕС планирует "сделать скачок" в политике поддержки Украины. В частности, дипломатическая европейская служба, которую возглавляет Жозеп Боррель, хочет помочь усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить финансирование для закупки передового вооружения.

"Включая ракеты и боевые самолеты", - говорится в документе дипломатической службы, который цитирует El Pais.

Также Брюссель хочет расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск. Сейчас она базируется в Германии и Польше, но позже ее хотят также перевести в Украину, когда "позволят обстоятельства".

Издание отмечает, что подобную формулировку с условиями использовали союзники на саммите НАТО, поэтому, вероятно, миссию переведут в Украину после окончания войны.

По данным СМИ, в документе дипломатической службы ЕС также говорится о "обязательствах безопасности" перед Украиной. Предлагается усилить помощь в ремонте оборудования, которое получила украинская армия, разминировании, поддержка кибербезопасности для борьбы с гибридными угрозами, дезинформацией и вмешательством.

Партнеры усиливают помощь Украине

Следует отметить, что во время саммита НАТО в Вильнюсе ряд стран объявили о новых пакетах военной помощи для Украины. В частности, Великобритания, Германия, Австралия, Канада и другие.

Украинские военные дополнительно получат бронированные машины, пусковые установки ЗРК Patriot, беспилотники, ракеты, боеприпасы и другое оборудование.

Детальнее о том, чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе - читайте в материале РБК-Украина.

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