Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона, о котором пишет журналист Politico Лара Селигман .

"Высокопоставленный американский генерал подтверждает, что кассетные боеприпасы США уже прибыли в Украину", - говорится в сообщении.

Больше никаких подробностей на эту тему не сообщается.

Сегодня командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла в войне против России.

Кассетные боеприпасы для Украины

Недавно в США сообщили о передаче Украине кассетных боеприпасов и другого вооружения. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи о передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять снаряды только для освобождения территорий Украины, то есть по России бить не будет.