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Музыка, книги и не только. В Киеве ввели ограничения, связанные с русским языком

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Киев, Четверг 13 июля 2023 18:04
Музыка, книги и не только. В Киеве ввели ограничения, связанные с русским языком Фото: в Киеве ввели ограничения, связанные с русским языком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Киевский городской совет ввел запрет на песни и другие русскоязычные культурные продукты в публичных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как объяснил депутат Киевского горсовета Вадим Васильчук, такие меры приняли, чтобы защитить украинское информационное пространство от влияния государства-агрессора.

"Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги. Русский - язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", - отметил депутат.

Он уточнил, что под ограничения подпадают и объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат охране в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, еще в прошлом году Конотопский городской совет (Сумская область) принял решение о запрете русской музыки в публичных местах.

Также мы писали, что Верховная рада Украины поддержала законопроект о запрете публичного транслирования российской музыки в общественных местах, а также медиа.

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