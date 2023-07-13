Оккупанты продолжают переселять украинцев с оккупированных территорий: их дома занимают россияне
Российские военные продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
По данным Генерального штаба, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе семей с детьми и пожилых людей.
Их места проживания оккупанты заселяют, как правило, представителями национальных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ.
Напомним, 5 мая, мы сообщали, что в 18 населенных пунктах на временно оккупированной части территории Запорожской области была объявлена частичная эвакуация.
К тому же РБК-Украина писало о том, что, по словам Мелитопольского городского головы Ивана Федорова, российские оккупанты начали массово отбирать у гражданских легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области.
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