Украина получила кассетные боеприпасы от США, - Тарнавский

Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александра Тарнавского в интервью CNN .

"Мы только что получили их (кассетные боеприпасы - ред.), мы их еще не использовали, но они могут коренным образом изменить (ситуацию на поле боя - ред.)", - сказал он.

Он отметил, что российские оккупанты понимают, что получив эти боеприпасы, Украина будет иметь преимущество: "Враг откажется от той части местности, где можно их использовать".

По словам Тарнавского, решение о том, на каких участках можно применять кассетные снаряды, будет принимать высшее руководство.

Он также отметил ограничения по использованию боеприпасов, заявив, что их использование запрещено в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

"Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень обеспокоены", - добавил Тарнавский.

Кассетные боеприпасы для Украины

Недавно в США сообщили о передаче Украине кассетных боеприпасов и другого вооружения. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи о передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять снаряды только для освобождения территорий Украины, то есть по России бить не будет.

Добавим, что Россия уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население.

Отметим, что кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации. Ввиду этого они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

Больше о том, что такое кассетные снаряды и зачем они нужны украинским военным - читайте в материале РБК-Украина.

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